在輸出中國大陸趨緩，以及進口能源成本居高不下，日本3月貿易逆差高達市場預估的4倍之多。另外，日本汽車出口下降，也是造成當地貿易數字難看的另項主因。

農林中金總合研究所認為，就金額來看，中國大陸占日本出口至少20%以上，同時也是最大的一國。如果出口中國大陸無法再增加，日本景氣復甦勢必要趨緩。

根據日本20日官方資料，3月當地進口意外暴增31.2%，大於市場預估值28.9%。同時，進口也大於出口的14.7%，結果是貿易又出現4124億日圓，約31.9億美元的赤字，高出預估的1008億日圓4倍有餘。

日本至3月為止，已連續第8個月出現赤字，同時是5個月以來最小的一次。其中，對最大貿易夥伴中國大陸僅成長2.9%，限於視聽相關產品，遠低於2月的25.8%。

農林中金總合研究所表示，中國大陸對新冠病毒零忍封鎖生產作業，日本的零組件還有一些資本財出口，都受到利空影響。同時，對全球最大經濟體美國的出口增23.8%，拜汽車零組件以及發電機出貨增加所賜。

總體而言，日本3月出口也受到汽車出貨下降0.7%拖累。

調研單位凱投宏觀認為，日本進口增加速度遠快於出口量，貿易淨額在上季影響GDP約0.5%。尤其在汽車出口推升下，日本出口有機會很快超過進口。由於美日利差日漸擴大，日圓與美元匯價已來到20年新低，日圓也一度貶破129價位。