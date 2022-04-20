宇瞻(8271)公告最新財報，第一季營收23.03億元，毛利率20.76%，EPS達1.57元，季報結果呼應先前法說會上的看法，單季EPS創同期新高，並寫下去年第二季以來歷史次高。總經理張家騉表示，第一季雖然面臨DRAM跌價與NAND製程汙染事件影響供貨，但市場需求的力道仍在，加上產業端在過去兩年已練就彈性應變的能力，故整體表現具有一定水準。

然而第二季開始，張家騉說明，全球產業環境變動因素增加，如俄烏戰爭、通貨膨脹與新冠疫情擴散導致需求延緩，對於後市的發展仍需持續觀望。不過宇瞻從去年開始推進三大營運動能，加上無論是產品設計、客戶開發、技術創新等面向皆早有規劃，能隨時因應外部變化做策略調整。

宇瞻第一季營業收入23.03億元，季增6.17%、年增9.77%，營業毛利4.78億元，毛利率20.76%，季增7.1個百分點、年增3.45個百分點，營業利益2.02億元，營益率8.8%，季增5.22個百分點、年增1.62個百分點，歸屬於母公司業主淨利1.58億元，季增97.5%、年增27.41%，基本每股盈餘1.57元，相較去年第四季的0.8元和去年同期的1.23元成長。

談到營運布局，除了記憶體本業外，張家騉認為智慧應用處具有高度的市場前景，在今年應會有不錯的表現。舉例來說，隨著工業4.0應用趨勢，傳統廠房已逐步走向自動化，將帶動產線硬體結合軟體升級的需求；特殊領域像是元宇宙需要用到的VR眼鏡，就須結合光學檢測、輝度計等專業設備，搭配設計檢測程式才能滿足客戶需求。這種後端整合開發的能力，是終端客戶需要、也是宇瞻團隊獨有的競爭力，除了可應用於面板廠外，在生技領域如隱形眼鏡製造商、藥廠等都適用。

根據市調機構IDC日前提出的最新報告，預測2022年VR頭戴式裝置出貨量有望來到1095萬台，伴隨元宇宙的發展，目前檢測設備系統整合的訂單已經看到年底。

張總經理說，今年適逢宇瞻成立25周年，感謝所有同仁、夥伴的付出與客戶的支持。即便未來市場環境充滿各種變數，但宇瞻將堅持「做好伴」的品牌核心價值，落實企業社會責任以回應國際ESG浪潮，持續朝穩定成長、追求永續發展的目標邁進。

宇瞻董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股，本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。本次私募普通股總額不超過1100萬股，本次私募資金用途，公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，將視市場及洽特定人之狀況，一次至二次辦理，所募集之資金將用於強化財務結構與提升公司未來營運績效。