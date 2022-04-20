經濟部統計處今天發布3月外銷訂單，總計626.9億美元，年增16.8％，這是歷來該月首次「破600億」，創下史上「最強3月」紀錄。主要是新興應用科技需求轉強、供應鏈缺料緩解、俄烏戰爭帶動油價、鋼價走高關係。

大陸長江三角洲因疫情封城，影響台商供應鏈，統計處也對當地前100大台商做調查，在有79家回覆樣本中，僅11家表示受到影響，近8成廠商說不受影響。經濟部統計處長黃于玲說明，這些廠商主要認為可透過產能調控去彌補缺口，物流問題是後續才會影響，目前對訂單影響不大。

但統計處坦言，這是3月份作的調查，4月份上海、昆山、蘇州封城範圍擴大，現在認為有影響家數應應該變多，所以大陸封城，會是4月訂單表現「最大變數」。這已影響統計處預估4月外銷訂單表現，成長幅度大幅降低，採最保守態度看待，估計僅會成長1％~3.8％。

3月外銷訂單中，七大類貨品呈「四紅三黑」。光學器材、機械、塑橡膠製品，各負成長9.8％、0.2％、1.9％。之所以單月能繳出逾626億美元佳績，主要是電子產品、資通訊兩類大飆31％、23％，基本金屬成長9％算正常。

黃于玲解釋，3月訂單表現超乎預期，主要是新興科技需求強勁、供應鏈缺料狀況有緩解，這讓資通訊、電子產品表現都非常優異。而俄烏戰爭也推升油價、鋼價，使傳統接單遠超過當初預估。

雖然俄烏戰爭短期反而促使接單金額上升，不過統計處提醒，長期而言，俄烏戰爭推升全球通膨壓力，影響產品需求。加上變種病毒持續擴散，造成供應鏈瓶頸不確定性因素，大陸華東封控措施加嚴，都會衝擊未來接單力道。