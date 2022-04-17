據新華社報導，南方電網深圳供電局消息指，為切實降低工商業用電成本，深圳市將對全市企業和個體工商戶2022年4月、5月應繳交電費給予10％的補貼。

為確保補貼快速、精準落實到位，由深圳供電局直接抄表到戶的用戶，可以在「深i企」APP上進行申請，審核通過後，補貼將直接發放至用電繳費帳戶；未直接抄表到戶的用戶，由各工業園區、商業樓宇管理主體進行統一申請後發放。

比亞迪動力管理中心動力一部坪山電力科科長褚克中說，此次電費補貼政策，可謂是雪中送炭，預計該公司將節省1000多萬元（人民幣，下同），對抗疫情、保生產、增產提效有極大促進作用。

除了電費補貼，深圳還將在違約金減免、快速辦電、工業園區改造等方面打出「組合拳」。比如，對受疫情影響的企業和個體工商戶實行「欠費不停電、減免違約金」措施，預計全市將減免企業近100萬元電費違約金；對企業辦理新裝和增容的用電需求，高、低壓平均接電時間均大幅縮短，全力服務企業「增產能」需求等。