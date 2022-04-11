克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周日在接受CBS節目訪問時表示，儘管聯準會（Fed）將持續減緩物價上漲的速度，但今明兩年美國通膨仍將居高不下。

梅斯特表示，透過提高住房、汽車和其他貸款的成本，聯準會調升利率和採取的其他行動將有助於減少過度的需求，並引導物價壓力放緩，回落至聯準會設定的2%通膨目標，「我認為這需要一些時間，今年通膨率仍可能超過2%，甚至明年也是，但軌跡將是往下走的」。

聯準會計畫今年將進行一連串穩步升息的動作，也將開始縮減其持有的美國公債和抵押貸款證券（MBS），作為提高企業與家庭信貸成本的第二種方法。

梅斯特曾表示，她支持的升息步伐比部分央行同事所主張的激進，儘管貨幣政策將緊縮，但她對當前的經濟擴張和強勁的就業市場仍將維持下去抱持樂觀的看法。

梅斯特表示：「我認為我們可以減少過熱的需求，而不會將經濟推入衰退，控制通膨非常重要，這是現在最大的挑戰」。

聯準會偏重的個人消費支出（PCE）年通膨率在2月份達到6.4%，創下1982年2月以來新高。2月核心PCE物價指數年增5.4%，創下1983年4月來新高。梅斯特坦承對許多家庭而言，這樣的通膨水準「真的很痛苦」。

美國3月失業率從3.8%下滑至3.6%，已經逼近新冠疫情爆發之前創下的50年低點（3.5%），缺工雖然帶動薪資大幅增長，但對許多人而言，物價漲得更快。

美國總統拜登周日在推特上的發文，將焦點放在部分經濟學家認為是二戰以來最強勁的就業市場。拜登表示，美國人正以史上最快的速度重返就業，在過去的4周以來，初次請領失業保險的美國人創下歷史新低。