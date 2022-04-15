確定了！前外交官劉仕傑在臉書「宣佈」，時常被綠營側翼拿來做依據、攻擊反綠人士的「翁達瑞」教授，正是前年5月，被前主持人彭文正起底的旅外台籍教授陳時奮！

「翁達瑞」常在網路上發表時政評論，也曾因「論文門」事件槓上彭文正，而不少人也質疑翁達瑞並非本名，應是另有其人。彭文正更曾公開說，他認為翁達瑞的真名應是陳時奮。而依綜合先前媒體報導，陳時奮是位旅外台籍教授。

前外交官劉仕傑今（15日）在臉書Po文表示，他因提告「翁達瑞」教授妨礙名譽，經檢方確認身分（正式提出刑事告訴前需確認身分），正是先前彭文正起底的陳時奮無誤。劉仕傑說，對翁求償之金額將做為公益用途，全部捐予「台灣幼兒棒球聯盟協會」。劉仕傑的粉絲也留言「這一定要支持你的！麻煩告翻翁達瑞」「加油！！這次我挺你！！！」

劉仕傑在今年2月指，「翁達瑞」教授對其惡意抹黑，因此提告。當時劉仕傑表示，期待提醒網路上匿名的關鍵意見領袖們，能在發表言論時，仔細思索可能產生的效應、謹慎行事。