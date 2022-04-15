根據多家日本媒體報導，由於汽車引擎感應器驚傳出狀況，日本速霸陸的部分車款已暫停交車。

速霸陸汽車發現到，旗下Forester、Outback以及Levorg車款的CB18(1800 CC水平對臥4缸渦輪直噴式)引擎感測器有問題。據傳這3款車的生產作業，預計將在4月下旬暫停。同時，速霸陸也正考慮是否召回這些車輛進行檢修。

日經新聞(Nikkei)指出，可能會等到6月中旬，速霸陸才會開始再交車。根據統計，自2020年10月起，速霸陸將CB18這款自己第4代水平對臥引擎開始導入後，已賣出約5.4萬輛。

由於引擎是汽車的心臟，現在速霸陸的引擎感應器有疑慮，也令消費者擔心是否會影響行車安全性。其實，在供應鏈尚未有供貨問題時，速霸陸是車界模範生，很多車廠都覬覦其營運表現。

就拿美國速霸陸來說，曾經在當地創下連續11年最佳銷售紀錄，讓業界好生羨慕。不過好景不常，受到車用零組件斷炊影響，速霸陸旗下多款車種的產量以及業績被迫雙雙下滑。

美國汽車新聞(Automotive News)2月中旬曾報導，只有本田以及馬自達的新車供應量，與2021年12月相比有所改善，至於豐田、速霸陸以及Volvo則是表現普普。