民進黨台北市士林北投區擬參選人林延鳳表示自己快篩陰性。（林延鳳提供）

資深媒體人周玉蔻稍早自爆確診新冠肺炎，昨與她同台錄製政論節目者眾多，包括國民黨台北市松山信義區議員擬參選人詹為元、民進黨台北市士林北投區擬參選人林延鳳，雙雙宣布暫停所有競選活動並自主隔離，另名社民黨市議員苗博雅則說自己快篩陰性，會加強自主管理，靜待衛生單位通知。

苗博雅、詹為元、林延鳳昨受邀錄製政論節目，時長約2小時，由於來賓間都有保持社交距離，因此不必配戴口罩，但節目主持人周玉蔻確診消息傳出後，3人立即作出相應的防範措施。

林延鳳指出，她在接獲消息後，即日起暫停所有公開選舉活動，完全依照指揮中心防疫指引辦理，以最高規格的標準實施居家隔離。目前身體也跟平常一樣，沒有任何不適，快篩也是陰性，靜待衛生局通知。即使面臨重要的初選，防疫還是第一優先。

詹為元指出，即起他將暫停所有實體競選活動，畢竟選舉是一時的，健康是一輩子的，而這健康不僅只是他個人，還會影響大家。他現已在己獨居的家中自主健康檢測與隔離，身體狀況無虞，會盡量取得快篩來做檢測，但目前尚未收到匡列通知。

詹為元感嘆，他選區的初選民調在將在周日晚間開始，民調時間是4月24日至4月26日，現在正好是最後的衝刺期。遇到這種事情非常無奈，希望疫情趕緊度過，讓大家能回到正常的生活，安安心心的過日子。

苗博雅則說，自己身體狀況正常，快篩結果陰性，目前還沒接到衛生局通知，且疫情升溫期間，她已預防性減少許多會接觸到大量民眾的行程，包括餐會、社區活動，昨日錄完影後，相關接觸者也不多，之後將按照衛生局SOP進行相關防疫措施。