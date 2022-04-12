世界貿易組織（WTO）周一預估今年全球經濟成長率將放緩至介於3.1%～3.7%，稱俄烏戰爭可能導致全球貿易增長腰斬，並拖累全球增長動能。

世貿組織表示，俄羅斯入侵烏克蘭不僅造成巨大的人道危機，也將使全球經濟受到重創。雖然俄羅斯和烏克蘭在全球貿易和經濟產出的占比相對較小，但它們仍是必要產品的重要供應來源，尤其是食品與能源。

該組織表示，透過全球經濟模擬模型，我們預估這場危機可能使今年全球國內生產毛額（GDP）成長率放緩0.7～1.3個百分點，為介於3.1%～3.7%。今年全球貿易增長可能從WTO去年10月預測的4.7%，下滑至介於2.4%～3%，幾乎砍半。

自俄羅斯在2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，這場戰爭已進入第7周。世貿組織表示，部分地區受到的影響相對較大，例如歐洲相當倚重來自俄羅斯與烏克蘭的產品進口，受到的經濟影響可能最嚴重。

穀物等食品供應減少將推升糧食價格，使窮國面臨的風險較高，因為這些國家的食品占所得比高於富國，而這也可能引發政局動盪。