台灣本土疫情持續發燒，台股陷入整理泥淖，生醫族群股本小、題材多，受到多頭青睞，上市櫃生醫個股齊飆共有雃博(4106)、寶齡富錦(1760)杏一(4175)、商之器(8409)、合世(1781)等14檔個股鎖漲停，檢測族群攻勢持續，推升上市櫃生醫指數漲幅都在2%左右，成為盤面上最剽悍族群。

分析師指出，醫療保健族群具有防禦特性，健康護理，如藥局通路等，新藥族群，不妨留意有臨床進展或是銷售展望明朗的個股，醫材、醫美若疫情受控、醫院手術需求回升，營運展望佳相關個股等，可望持續有資金動能湧現，第2季續航力受到期待。

本土疫情連日破千例，家用快篩試劑需求大幅增加，衛福部長陳時中指出，快篩實名制預計5月上旬上路，預計7月底前徵用進口1億劑家用快篩試劑，國內產能也將逐步提升至每月1580萬劑。目前衛福部核准國內快篩廠商包括泰博科技、寶齡富錦生技、台塑生醫科技、凌越生醫及安特羅生物科技等5家廠商，目前每月最大產量約490萬劑。行政院協調國防部派遣人力支援國內廠商生產，預計每月最大產能於5月提升至1280萬劑，後續新購設備陸續到位後，每月產能可再提升至1580萬劑。

今日檢測族群持續喊衝，興櫃的安特羅(6564)漲幅超過13%、寶齡富錦(1760)則是鎖在漲停板149.5元，至10:50，買單有超過8500張搶著要買、ABC-KY(6598)漲幅在8%左右、金萬林(6645)漲幅在7%左右、泰博(4736)漲幅則是在3%左右。

杏一首季營收創歷史高，雖然本土疫情再起，醫院門市營運保守看待，不過，社區型門市穩定發展，可望挹注營運動能，今日股價開高後，直奔漲停板76元鎖住。杏一指出，在疫情衝擊下，國內外營養保健品需求大增，依經濟部主計處數據，國內保健及營養食品產值連續6年正成長。今年營運重點之一為與知名大廠持續合作開發推出自有品牌的御護系列保健商品。