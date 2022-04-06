受政府標案交貨排程影響，砷化鎵、氮化鎵微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）及功率放大器（PA）製造商全訊科技（5222），今年第一季營收季減20.30％、年減20.85％，下滑至1.89億元，其中，3月單月營收為5,207.2萬元，月減7.07％、年減40.79％。

不過，展望第二季，公司表示，國內國防相關產品出貨將重回成長軌道，以目前訂單來看，預估國防相關產品第二季整體出貨量將可望較第一季成長2成以上，新開發的衛星通訊產品亦將開始小量出貨，今年軍工相關PA模組及次系統出貨量可望逐季成長。

全訊表示，目前政府標案相關的國防產品出貨比重較高，整體訂單能見度至2024年，較一般同業為高，唯單月營收變動受交貨排程影響較大。

在國外市場部分，全訊今年對歐洲、美國及以色列等軍工設備客戶出貨量穩健成長，近期新切入的印度市場，將可望提供客戶防禦型武器及偵測系統相關的PA產品與子系統。而在商用產品開發進度上，公司低軌道衛星相關產品目前與客戶進行送樣測試，首波瞄準5G小型基地台佈建市場。

全訊表示，因應國防與衛星通訊產品訂單持續增加，新廠設備預計於上半年完成搬遷及測試，下半年加入量產行列，預估隨新廠產能陸續開出，整體營收獲利將有新一波成長空間，並將持續拓展多元化的銷售區域及產品應用市場，降低客戶集中風險，維持整體營運穩健成長動能。