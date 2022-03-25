為因應南部門市物流配送需求，振宇五金(2947)順利標得台灣糖業公司位於高雄市鳳山區正義段41地號之土地招標設定地上權，未來將做為南部倉庫使用，以強化南部門市到貨能力，提升整體物流效能，公司也持續展望，預估今年總店數可達到70間，為營運再添動能。

振宇五金為結合專業五金及家庭五金商品之複合式五金連鎖銷售通路，40%客群為專業師傅，60%為一般喜好DIY的族群，近年房屋的自行維護及裝修風氣漸起，且振宇五金實行多年的標準化、專業化市場管理政策，以及數位化管理奏效，加上公司以每年10%門市成長目標，推升公司營運穩健成長，110年合併營收為17.29億元，年增9.24%，合併毛利率為39.12%，年增0.47個百分點，稅後盈餘為1.1億元，年增9.67%，每股盈餘6.26元。

振宇五金董事會決議每股配息3.8元。

為提升市占率，振宇五金以每年10%門市成長目標邁進，今年3月5日恆春門市順利開幕，目前營業據點共64間門市，預期今年度門店數可達到70間。

振宇五金表示，恆春門市開幕當日吸引民宿業者、觀光客群及在地居民等不同客群，當日營業額也突破原先設定的目標，讓振宇五金更具信心，可成為當地最大的五金修繕專業賣場，並帶給振宇五金更多營運貢獻及市占率。

振宇五金今年前2月合併營收為2.87億元，年增2.42%。

振宇五金順利標得台灣糖業公司位於高雄市鳳山區正義段41地號之土地招標設定地上權，未來將做為南部倉庫使用，以強化南部門市到貨能力，提升整體物流效能。