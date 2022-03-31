財政部今日下午將公布2022年1、2月期統一發票中獎清冊，其中1000萬特別獎中獎號碼「18927486」中獎張數為11張；而200萬元中獎號碼「82050976」中獎張數12張。

●7-ELEVEN

統一超商共有１位消費者獲得千萬特別獎、３位獲得2百萬特獎；另外。

統一超商統計有１位消費者獲得千萬大獎，一人在高雄市三民區皓東門市購買燴飯、義大利麵花費139元；還有３位獲得200萬特獎，一人在台南市安平區期建門市購買共125元的零食、巧克力、糖果；一人在台南市安南區安昌門市購買65元的民生用品；一人則是於台南市麻豆區新麻豆門市加購１元購物袋獲獎。

●全家

全家便利商店這期中獎發票，開出1組特獎200萬元，在桃園和信店消費80元幸運中獎。

●萊爾富

萊爾富這期則在台中市的中縣中溪店開出1張特別獎1000萬元發票，這位幸運兒只花了95元購買菸品，花不到百元，就中了1000萬元特別獎。

●全聯

全聯福利中心這期統一發票開出1張200萬特獎，開出門市為台南歸仁，消費者花費34元購買蚊香、麥茶、礦泉水等民生用品，就被幸運神眷顧。