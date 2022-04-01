連鎖咖啡85度C衝會員數，祭出iPhone 13手機供抽獎，下載85 Cafe APP 成為85度會員，即日起至4/30日購買拿鐵或鮮奶茶，就有機會抽中iPhone 13，4/3周日好友日全台85度門市加碼，從上午九點到晚上十點，大杯冰拿鐵咖啡和大杯冰鮮奶茶第二杯特價25元，消費時完成會員集點，就能抽iPhone 13，128G不挑色，一共會送出10支手機。

85度為回饋APP會員，舉辦加碼抽獎活動，從4/1到4/30前，到全台門市購買拿鐵咖啡或鮮奶茶，不限冰熱和大小杯，消費時並完成85 APP會員集點，消費滿50元可獲得1點，即可參加iPhone 13抽獎活動，每一筆交易可獲得一次抽獎機會，消費越多次中獎機會越高，活動結束後會抽出10名會員，每人可獲得1支iPhone 13。

4/3周日好友日加碼活動，從上午九點到晚上十點，全台85度門市推出大杯冰拿鐵和大杯冰鮮奶茶第二杯特價25元，活動限現場購買且同品項才有優惠，85 Cafe APP線上訂餐外帶或外送無此優惠，現場帶走每人限購三組（六杯），寄杯辦法依各門市公告為主，結帳時記得出示85 APP會員完成集點，才能參加iPhone 13抽獎活動。