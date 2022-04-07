中華民國中醫師公會全國聯合會表示，中醫巡迴醫療自民國92年起開辦至今，已逾20年，開辦至今已服務「醫療資源不足地區」民眾超過231萬人次，另，參考中醫巡迴醫療的統計數據，50歲以上透過該巡迴醫療的就醫人口，即占率78.98％，顯見中老年人是巡迴醫療的最大受益者。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚連兩日（6、7日）於花蓮進行「中醫醫療資源不足地區巡迴醫療訪視活動」，健保會主委周麗芳率健保會委員等22人，共同參與本次訪視行程。

據最新統計數據顯示，中醫每周巡迴116個「醫療資源不足鄉鎮」，共有289個巡迴點，合計408位中醫師及435位工作團隊加入巡迴醫療團，服務民眾達35萬7,391人次。若從開辦至今的統計數據顯示，中醫已服務「醫療資源不足地區」民眾超過231萬人次，大幅提升「中醫醫療資源不足地區」民眾的就醫可近性。

「健保醫療資源不足改善方案」鼓勵醫師在該地區開業，經政府與中醫界的合作努力，20年前「無中醫鄉」人囗計有155萬人，目前已降至72萬8,533人，而參考中醫巡迴醫療的統計數據，50歲以上透過該巡迴醫療的就醫人口，即占率78.98％，顯見中老年人是巡迴醫療的最大受益者。

其中，花東是醫療資源相對最後不足的地區，中華民國中醫師公會全國聯合會長期大力支援花東的巡迴醫療工作，占當地使用比為24％，計巡迴23鄉鎮，68個巡迴點，有四家獎勵開業的中醫院所。如大正中醫診所為專案獎勵開業的醫療院所，經輔導開業至今，該診所中醫師團隊投入醫療資源較為匱乏壽豐鄉，服務當地民眾，花蓮慈濟醫院兼任主治醫師吳欣潔在花蓮市開業的中醫診所，亦持續投入資金服務民眾。

東部住民平均餘命遠低於全國平均值達三歲，全國中醫師公會鼓勵中醫師前往東部，同時將巡迴醫療資源優先送往東部地區，希望能增加該地的中醫可近性，造福東部民眾。