大陸1日證實與索羅門群島已經草簽雙邊安全合作框架協定。對於澳洲官員呼籲索羅門群島總理不要簽署該安全協議，並稱澳方計劃向索羅門提供資金援助，大陸外交部發言人趙立堅13日主持例行記者會做出回應。他表示，中索安全合作基於互利共贏原則，不針對任何第三方，有關國家應尊重兩國選擇。

趙立堅回應稱，他不對的澳洲和索羅門關係的事情進行評論。他強調，中國和索羅門群島安全合作基於相互平等，互利共贏原則，是兩國主權範圍內的事，符合國際法和國際慣例，有利於索羅門群島社會穩定和長治久安，有利於促進索羅門群島及南太地區的和平穩定與發展。

趙立堅指出，中索安全合作不針對任何第三方，與索羅門群島同其他國家合作互不衝突，可對地區現有合作機制形成有益補充。有關國家應該秉持客觀理性態度看待，尊重中索兩國主權和自主選擇，不要在島國地區挑動對立，製造分裂，多做有利於地區和平穩定和發展的事。