豐興(2015)周一(4月18日)開出本周盤價。本周盤價再度平盤，本周豐興國內鋼筋平盤、廢鋼平盤，型鋼產品平盤，鋼筋、廢鋼連三周平盤，型鋼則已連四周平盤。豐興表示，國際廢鋼漲勢停歇，買盤轉向觀望。但出貨心態仍然正常積極。

回顧上次4月11日盤價，國際廢鋼高檔盤整，加上新台幣匯率走貶，暫停續漲全面維持平盤，廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，全面維持平盤。

盤價漲多持續暫緩，本周豐興廢鋼收購價持平為每公噸1萬5000元，鋼筋持平為每公噸2萬5100元，廢鋼、鋼筋連3周持平，型鋼產品也維持為每公噸2萬9000元，連4周持平。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼跌勢持續，本周從每公噸587美元續跌為579美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價由570美元續跌至每公噸560美元，日本2H廢鋼、美國貨櫃廢鋼連2跌，澳洲鐵礦砂則由每公噸153.45元轉漲至155.05美元，呈現連2漲。

大陸疫情加劇，導致原料供應不順，多座高爐被迫減修，加上日本最大鋼廠九州大分廠工安意外，高溫鐵洩露導致高爐降載營運，鋼鐵供給短期可能再添變數，而中鋼上周五公布5月內銷盤價，整體平均漲幅2.95%，為第三個月開漲盤，並表示國際鋼價欲小不易。豐興周一表示，大陸疫情上個月唐山地區封城減產，對產出有影響，因此助長國際鋼鐵供給缺口預期，因此三月以來鋼價均堅挺。目前上海崑山、蘇州管制措施短期難免影響消費；而日本製鐵的影響還看不出來。針對國際原料行情，國際廢鋼漲勢停歇，買盤轉向觀望。但出貨心態仍然正常積極。