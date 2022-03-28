豐興(2015)周一(3月28日)開出本周盤價。本周盤價再度緩漲，本周豐興國內鋼筋平盤、廢鋼平盤，型鋼產品平盤。

回顧上周，盤價持續上漲，豐興上周廢鋼每公噸上漲500元，鋼筋基價每公噸上漲700元，連3周上漲，惟較上周的近半年最大漲幅收斂。型鋼產品則平盤。

盤價漲多先暫緩，本周豐興廢鋼收購價持平為每公噸1萬5000元，鋼筋持平為每公噸2萬5100元，型鋼產品續維持為每公噸2萬9000元，連2周持平。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼止跌，本周持平為每公噸595美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價由570美元續漲至每公噸580美元，漲幅連4漲，澳洲鐵礦砂由每公噸151.25元續跌至150.55美元，連2跌。目前國際盤價仍持穩高檔。

周一台股悲情，鋼鐵連帶受到影響，類指下挫1%，僅高興昌(2008)、佳大(2033)、威致(2028)、世豐(2065)等守住紅盤，中鋼(2002)目前跌幅收斂，目前處於平盤附近。