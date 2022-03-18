俄烏戰爭延續，鋼鐵原物料成本高漲，中鋼(2002)、中鴻(2014)本周紛紛調漲盤價，中下游廠商包括春雨(2012)、美亞(2020)、燁輝(2023)、官田鋼(2017)、燁興(2007)等相關個股均有望跟著漲價而受惠。鋼價如物價，漲下去難在回頭，加上高殖利率題材獲投信季底作帳標的，鋼鐵股近日走勢震盪，股價仍弱裡透堅，中鋼周五帶勁領頭，志聯(2024)、第一銅(2009)、世紀鋼(9958)等股價呈現上漲表現。

中鋼(2002)本周二公布4月份、第二季內銷盤價，各鋼種價格每公噸上漲新台幣1500-2400元。近期俄烏戰爭推高原物料價格，並使國際鋼鐵價格上漲，是中鋼盤價漲幅可以高於上個月的主要原因。鐵礦砂及各種煉鋼原料價格上漲可為鋼價帶來支撐，本土投顧法人維持中鋼區間操作的投資建議。

受到俄烏戰爭延續，鋼鐵原物料成本高漲影響，越南河靜鋼、中鴻(2014)分別於周四周五開出大漲的盤價。河靜鋼開出的5月內銷盤價全面大漲，其中熱軋每公噸漲95美元、線材每公噸漲52美元，漲幅達6-11%，不僅連續二個月漲價，且這次漲幅也高於4月。

中鴻周五下午也開出的4月份內銷和5-6月份外銷盤價，同樣全面大漲，其中內銷部份，熱軋和冷軋鋼品每公噸漲2300元，鍍鋅產品每公噸漲3000-3500元，外銷價格每公噸漲150-250美元，實際報價視當地市場行情而定。

中下游廠商包括春雨(2012)、美亞(2020)、燁輝(2023)、官田鋼(2017)、燁興(2007)等相關個股均有望跟著漲價而受惠。

鋼筋暨型鋼廠東和鋼鐵(2006)受惠營建、廠辦需求熱絡，去年EPS 5.95元，創歷史新高，擬配息6.4元，殖利率逾8%。鋼筋訂單能見度達第4季，鋼構新接出貨排程已達明年。在投信、自營商連日買超積極下，多方拱股價維持高檔不墜，周五震盪翻紅居高位，收漲0.76%報79.9元。本土投顧法人認為，各期均線呈現多頭排列，可續沿短期均線順勢操作。