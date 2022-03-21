大陸鋼鐵重鎮河北唐山疫情升溫，該市自20日起進入全面交通管制，所有車輛非經允許不得上路。受此影響，唐山地區鋼貿、物流企業已停產停工，預估時間可能持續1～2周，對鋼鐵供應的影響還有待後續觀察。

財聯社報導，因唐山市正在進行全員核酸篩查，當地業內人士表示，唐山地區鋼貿、物流企業已停產停工；高爐廠留有部分人員維持基本生產，大部分員工也已回家隔離。據瞭解，當地全面應急狀態主要是為了進行核酸篩查，時間預計可能持續1～2周。

唐山自20日零時起實施每天24小時交通管制，管制區域包含全市行政區域內所有道路（不含高速公路）。除醫療救護車、消防救援車、軍警車輛等特種車輛以及持有相關部門核發通行證件的疫情防控、民生保供、應急物資運輸等車輛外，其它車輛原則上禁止通行。

我的鋼鐵網報導，目前唐山鋼企嚴格落實防疫措施，大部分鋼企維持生產，但政府實施道路管控，鋼廠均面臨運輸方面的問題。多廠進出需持48小時核酸檢測報告，部分路段執行封路，高速暫時無法上下，車輛無法流通，到貨寥寥無幾，多處於消耗庫存的狀態，目前唐山22家鋼企整體庫存可以維持平均9天左右的生產。生產端短期受到的影響有限，但下游開工率不佳，預估鋼材價格短期維持窄幅震盪調整。