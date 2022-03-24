鋼價短期仍有反彈上漲空間，長期國際鋼鐵價格可擺脫過去十年的弱勢，供應缺口擴大，而疫後用鋼需求擴大。雖然鋼鐵股漲多，但法人預估，預期在戰火未平息前，台股市場資金仍偏好原物料族群，尤其掌握料源的上游鋼鐵廠有望優先受惠。投信季底作帳暫時停火，換外資接手低檔敲進，包括世紀鋼(9958)獲外資連6日買超近2000張，春雨(2012)、彰源(2030)、中鋼構(2013)、新光鋼(2031)、豐興(2015)等周四均回頭買超力挺。世紀鋼強漲近8%，族群漲風不滅，成為大盤避風港。

龍頭股中鋼(2002)獲外資連12日買超12萬張、投信也買超2.4萬張，周四股價守住平盤40元整數關卡。

在後疫情時代各國政府致力使經濟回到正軌的鋼鐵需求亦將逐步釋放，晶片短缺的緩解也有望使汽車業的鋼需恢復正常。展望未來，對鋼價形成支撐。世界各國逐步邁向碳中和的同時持續偏緊，但地緣政治衝突恐對經濟帶來動盪部分受疫情而延宕，俄烏衝突為當前最大鋼市變數，受到戰事及經濟制裁影響目前內外銷供給受影響，由於兩國皆為主要鋼鐵出口國，而其他受影響的產業是否將對供應鏈造成衝擊進而影響鋼鐵需求目前仍難以估計。

在碳中和、戰爭陰影及國際區域用鋼需求消長之下，預期鐵礦砂價格短期波動較大，但在戰事過後將回到穩步上漲。中鋼、中鴻調高盤價，漲幅更高過上個月，市場認為，其主要原因是目前鐵礦砂價格維持強勢，其它煉鋼相關原料價格也維持高檔，煉鋼成長成本上升將使鋼價有撐，預期鋼價短期仍有反彈上漲空間。

大陸政府對鋼鐵產業的改革主要朝低碳化減少耗能、提升鋼鐵生產品質、推動企業整併及嚴控過剩產能等。先前又傳出放寬鋼鐵產業碳達峰目標年限，從2025年放寬到2030年，使高爐煉鋼廠的改革壓力減輕。但即使短期大陸的鋼鐵產業改革出現調整，但長期的減碳趨勢確立，未來全球的鋼鐵供需結構將持續改善，長期國際鋼鐵價格可擺脫過去十年的弱勢。

然而戰爭衝突除了導致能源和大宗商品價格飆升，更使歐洲市場產生巨大的鋼材缺口，造成當地鋼價明顯飆升。目前中國大陸因官方持續推動「保供穩價」政策影響，市場行情僅緩步走升；然而其他國家在疫情趨穩，製造業持續復甦的情況下，中下游業者也因煤鐵等原料價格持續上漲，擔憂後續鋼材成本上漲及烏俄戰爭帶來的供給短缺，陸續開始補庫存，進而引發鋼價全面上揚。

俄烏戰火影響，歐洲鋼價高漲，再加上歐盟抵制俄羅斯鋼品銷歐，供應缺口擴大。中鋼掌握此大好時機，積極調整外銷策略，拓展歐洲市場，結果首度傳出捷報，第二季外銷歐洲的鋼品數量可望達到30萬公噸，季增2成，且不排除第三季再提高銷歐數量，全年有機會衝破百萬公噸以上，優於前二年的銷售總和。

觀察大陸封城只是短期效應，烏克蘭鋼廠硬體設施受到戰爭影響的程度仍不確定，對鋼價的影響時間可能較長，目前推動國際鋼價的主要原因仍是經濟的復甦帶動的市場需求，再來就是戰爭引發的供需吃緊。全球鋼鐵供貨雪上加霜，連帶推升亞洲鋼價走揚。美系外資看好中鋼獲利維穩，給予「優於大盤」評級，目標價52元，兩本土法人則提醒，短線已漲多，建議波段區間操作，42元以上勿追高。周四中鋼股價收持平，穩住40元高檔。

鋼鐵供給短期減少，預期鋼價仍可維持一段時間的強勢。本土投顧法人，預估新光鋼2022年營收158.52億元，年增12.40%，毛利率17.93%，稅後EPS 6.57元。法人認為，隨著中鋼的盤價上漲，將可帶動下游的買氣及利差在未來1~2個季度中處在上升趨勢，但全年度的獲利估計仍將低於2021年，考量短期營運趨勢向上，但目前評價相對偏高且今年獲利恐將較去年下滑，對新光鋼的初次投資建議為區間操作，目標價70元。另一本土投顧法人認為，新光鋼訂單滿手，營運維持高檔可望。法人預估首季營收雙增逾2成，投資建議買進，目標價給予86.7元。

不鏽鋼方面，分析師表示，鎳價在周三飆升15%，持續觸發漲停限制，LME期鎳在大約20分鐘內飆升近3000美元，到確認收盤時守住了15%的漲幅，報每公噸3萬2380美元。鎳市場仍在努力回歸正常機制，但由於低流動性、低庫存、更高的保證金以及俄烏衝突的不確定性，預計短期內將會出現更多波動，鎳市場在經歷了兩周的混亂後，正逐漸開始恢復正常。

法人表示，即便俄烏戰事利空鈍化，台股市場資金仍偏好原物料族群，預期在戰火未平息前，原物料族群都將是多頭焦點，其中掌握料源的上游鋼鐵廠有望優先受惠。