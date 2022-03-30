PMIC(電源管理IC晶片)在代工供給持續吃緊，今年相關大廠依舊在產能上擇優布局，此舉將有利於維持住毛利率，股王矽力-KY(6415)今力守股王寶座，盤中急拉大漲3.7%，股價最高站上3500元，不讓有意挑戰的股后信驊(5274)越雷池一步，高價股力智(6719)一度走揚逾1.5%，站回5日線、月線，此外，致新(8081)漲至1.7%。

矽力-KY的股王寶座近期頻頻受到股后信驊挑戰，近期因為市場單憂消費性市場持續疲軟，加上烏俄戰爭以及大陸疫情多點爆發下，讓宏觀經濟充斥更多不確定因素，矽力-KY今開高震盪，目前漲至3.7%，坐穩股王寶座。

PMIC(電源管理IC晶片)在代工供給持續吃緊下，相關設計廠均將產能利用極大化，大多選擇獲利較佳的產品出貨，提升獲利表現，即使成本上揚，PMIC廠目前仍可順利調漲產品售價，受惠產品組合優化、漲價效益下，全年毛利率仍有首穩甚至成長空間。

力智目前SPS(智慧功率模組)規格為60A，優勢在於能耗轉換效率可達90~95%，可應用於高階VGA及伺服器。法人表示，力智2021年主要競爭對手如ONSemi、Infineon缺貨，加上大陸國產化趨勢，力智順利打入大陸伺服器市場，預計今年將推出90A產品，將應用於高速運算伺服器新平台使用，今年在大陸伺服器市占率將續增。

先進製程6吋、8吋晶圓代工產能持續吃緊，使得PMIC仍然是供不應求情況，儘管致新上半年沒有漲價計畫，但目前意法半導體已經開出漲價第一槍，英飛凌、德州儀器等也國際大廠恐於上半年再度漲價，預期致新有機會在持穩價格動作上，爭取更多客戶新訂單，進一步提高市占率。