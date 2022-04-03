在本土疫情炸開後，防疫指揮官陳時中直言「不會因Omicron調整分級」，言下之意選擇與病毒共存；欲在基隆實施「類普篩」、把輕症或無症狀患者送醫隔離，又讓人覺得政府仍堅守清零。包括台北市長柯文哲、新北市長侯友宜在內，不約而同要求中央說清楚，連前台大醫師也忍不住跳出來，「根本消耗醫療資源」。

前台大醫師、YouTuber「蒼藍鴿」表示，很多人主張不該讓醫療量能崩潰，卻又不斷把輕症、無症狀患者往醫院送，這作法其實很矛盾。他認為，Omicron毒性低，應把醫院資源留給中、重症患者；還有，至少一半人打滿3劑疫苗，有必要一接觸確診者就居隔14天嗎？

蒼藍鴿強調，共存或清零各有利弊，清零的好處是可以把確診數壓低，但疫調後匡列、隔離做得太嚴格，就會影響生活。當然開放也有壞處，萬一感染數控制不住，死亡率仍有一定風險。

桃園市長鄭文燦率先喊出「本土個案單日破百例恐怕會很常見」，點出在現行防疫政策下，清零已不可能；雙北首長柯文哲、侯友宜也對中央曖昧不明的態度有點感冒。

柯文哲直言，行政院長蘇貞昌拋防疫、經濟並行的「新台灣模式」，缺乏實質內容。他以香港為例，戰略想共存、戰術想清零，「結果你看死得多慘」。