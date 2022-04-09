中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山昨為南開大學線上公開講課。目前很多國家對於疫情已經「全面放開」。鍾南山對此認為：「中國會在動態清零中逐步開放，但完全開放不適用，那樣因病死亡人數會明顯增加。」

談及當前上海疫情，鍾南山認為，病毒的隱匿性傳播是這次擴散的原因，「上海這一次防控的措施準備不夠充分，對Omicron病毒的傳播特徵認識不夠，一定要在疫情爆發初期就將其阻隔。」

鍾南山表示，這一次上海確實出現了比較大面積的擴散情況，但總的來說，這次疫情的Omicron病毒傳播幾率高，症狀比較輕，而且比起Delta病毒死亡率相對也低。

鍾南山透過一組科學數據，比較了美國新冠肺炎疫情和中國的區別，相比美國極高的感染率，和越來越多因疫情而死亡的人數。他說：「中國的比率只相當於美國的幾千分之一，這充分體現了我們國家『人民至上，生命至上』的原則。」