澎湃新聞報導，針對當前疫情形勢，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏9日表示：作為醫療救治專家組專家，在這波疫情中，他尤其關注對脆弱人群的保護。專家組專家和各個隔離救治點專家在每天的全市聯合線上查房中，反覆關注的重點就是對脆弱人群的保護。有基礎疾病、未接種疫苗的高齡老人，始終是疫情中最脆弱的群體。在評價一個國家在疫情防控方面是否做得好的一個重要指標，就是是否對脆弱人群做好了保護。

張文宏說，動態清零政策與鼓勵疫苗加強接種策略，都是國家高度重視並加強對脆弱人群的保護。

他認為，有了前期努力建立的疫苗屏障，目前看效果是明顯的，上海這一次，大家關注到，極低的重症率，可以說與此有很大關係，打過疫苗的年輕人幾乎不會發生重症。但是，脆弱人群，特別是有基礎疾病，沒有打過疫苗的老年人，仍然面臨較大的風險。全球的數據都顯示，未完成疫苗接種的老年人，是疫情中最容易受傷的群體，依然不能掉以輕心。這也就是之前強調，Omicron不是大號流感，它會咬人的，主要會咬傷沒打過疫苗的老年人。現階段，大陸是通過對動態清零策略的貫徹，以及希望每位高齡人打疫苗加強針來達到對疫情中最易受傷的群體有很好的保護。

張文宏進一步表示， 當下任務就是要盡快遏制本波的疫情的繼續蔓延，實現社會面清零，讓上海的生活與經濟快速恢復正常。Omicron的變異株特徵與最初的新冠病毒已經發生重大改變，重症率與致死率大幅度下降，但傳播率與感染率大幅度上升。可以說是此消彼長。為了徹底擺脫新冠病毒對人類造成的危害，全球範圍內都在試圖建立一個可以面向未來的抗疫模式。

中國在抗疫的第一階段，取得了舉世矚目的成績，既維持了國家的開放，也保持了最低的感染率與病死率，這是非常了不起的成就，深得民心。現在隨著Omicron變異株的侵犯，抗疫的第二階段來臨，因為它無症狀量大，隱匿性強，清零的仗更加難打。一定還會通過持續的探索，在抗疫方面探尋保持低感染率與病死率的科學道路。未來抗疫的壓力依然存在，需要不斷提升醫療體系能力，一個為新冠病例大幅度上升做好充分準備的醫療體系以及有充足的醫療資源儲備，在未來疫情的衝擊面前，不能打無準備之仗。

「這一波Omicron襲擊來的很快很猛，對醫療體系造成了衝擊，特別是正常的醫療秩序受到了衝擊。盡快實現動態清零，有助於盡早恢復正常的醫療秩序，讓各類病人特別是危重病人都能得到好的醫療照顧。上海醫療救治力量在這次疫情的衝擊下，加緊強化醫療救治工作品質，促進同質化規範化治療，實施分類收治。」

他進一步介紹，華山醫院新冠救治病房目前是張繼明教授在做技術負責，他們爭取讓不同專科專家負責不同治療組，對各種基礎疾病患者合併新冠感染後的救治，進行了專科分類與分層；瑞金醫院也組建了多學科救治團隊，每天給新冠病房症狀較重的病人進行集體查房。這些經驗，還需要不斷探索，以提升對新冠感染者的分類救治能力與效果。

他認為，在這一波動態清零過程中，更大的啟示是應該為下一階段的抗疫做更充分的準備，應該在對老年人的加強針接種，藥物儲備，核酸檢測能力、隔離病房建設、分級診療體系等方面作更積極的建設。如果不建成強大的抗疫體系，即使這次實現了社會面清零，明天仍然會面臨這樣或者那樣的問題。

張文宏強調，這次上海動態清零的實踐過程中，醫療救治僅僅是整個動態清零體系的一小部分。作為臨床救治專家，呼籲大家除了關注脆弱患病人群的保護外，還要重視動態清零的系統性建設。在疫情衝擊下，要有一個與Omicron作戰的大拼圖，拼圖裡面有老百姓和整個社會在疫情下的基本需求。如果把這張拼圖中的一塊塊都落到實處，精準填上，不能漏掉任何一塊，就能贏得這場勝利。這一波Omicron突如其來，具有很強的隱蔽性與快速傳播特徵，對社會造成非常大的衝擊，上海市民也承受了很大的壓力和困難。要實現動態清零，拼好這張「大圖」，緩解大家的壓力和困難，一定是需要很多的社會力量來共同參與。準備了一桌菜，來了兩桌客人，這時候怎麼辦？大陸有體制優勢，八方來援，國家支持是不可或缺的核心力量，但是還需要社會的各個層面，現在上海把每一個行政幹部、黨員都動員起來，與所有的市民一起來完成這個艱巨的任務，把這個動態清零大戰的拼圖拼完整，這幾天，市場的力量也在釋放中，快遞小哥出來了，電商平台也在恢復中。這場戰役在動態清零的同時，還要保證老百姓的「醫」食住行。只有發揮了所有的社會資源與力量，我們才能努力保證百姓的「醫」食住行，打贏這場戰役。

最後，張文宏表示，「抗疫精神」已經載入史冊，隨著抗疫的勝利，所經歷的抗疫也會成為一段值得記取的歷史，「人民對美好生活的追求」應該成為所有力量不懈奮鬥的目標。