上海疫情嚴峻之下，防疫面對物資藥品不足與基層亂象下，一份由大學生創建的「上海醫療緊急救助」共享文件裡，從3月底上線之後，截至4月10日，求助資訊編號已排到了1688號。求助者情況描述都不長，卻都是急需解決困境，包含陽性感染者的血液透析問題、精神科患者斷藥等。據了解，截至目前約1／3在文件中登記資訊的求助者得到幫助，且數字還在成長中。

根據《中國青年報》報導，「上海醫療緊急救助」共享文件剛上線不久，幾百條求助資訊就蜂湧而至，並透過社交網路轉發、校園媒體擴散，創建者招募學生和社會志願者參與讓分工明確。

例如核實組打電話聯繫求助者，棘手難題留給跟進組，宣傳組把文件推廣到更多平潭，還有法律組、醫藥組、管道組、資料組、表格組等。到目前為止，微信群志願者總人數有200餘人，常態化維護文件的有幾十人。

除了接收求助資訊，這群年輕人也會主動去收集需求。會在微博「上海抗疫求助」的超話中看到不少求助資訊，錄入文檔後，核實組和跟進組會嘗試幫忙解決。

除了這群大學生，上海被封控在家的年輕人也參與到這份文件建設並幫忙解決問題，例如從事法律工作、25歲的楊西也投入其中。他也讚揚這群大學生「做這件事是有風險的，但年輕人敢擔當，敢去做，再加上精力也好。」