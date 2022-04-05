新華社5日報導，吉林市本輪疫情自3月2日發生以來，累計報告新冠肺炎感染者近2.5萬人，無症狀感染者和輕症患者占比97.5％。國內外疫情數據顯示，Omicron變異株的傳播速度快、隱匿性強，重症患者比例相對低。派赴吉林醫療救治組專家指出，從吉林市疫情來看，收治重型和危重型患者，呈現高齡、疫苗接種比例低、基礎疾病重等特點。完成2針新冠不活化疫苗接種占比約15％，顯著低於一般人群。要保護人民群眾的健康權益，堅持「動態清零」總方針不動搖十分必要。

赴吉林醫療救治組專家、四川大學華西天府醫院院長康焰稱，按照分級分類集中收治原則，無症狀感染者和輕症患者集中隔離管理，普通型、重型、危重型病例和有重型高危因素的病例集中收治於吉林市中心醫院等定點醫療機構。截至4月3日，吉林市中心醫院收治患者中累計重型50名、危重型35名。目前仍有10名患者需氣管插管機械通氣，即需要有創呼吸機支持呼吸。

「新冠肺炎造成的損害與患者基礎疾病造成的損害疊加，是導致患者病情惡化的重要原因。」康焰針對吉林市救治情況分析表示，Omicron變異株對高齡患者、合併嚴重基礎病患者等特殊人群具有嚴重威脅，特別是對於長期臥床、血液透析患者等基礎情況差、免疫力低的人群威脅更大。

赴吉林醫療救治組專家、廣州醫科大學附屬第一醫院重症醫學科主任醫師桑嶺表示，吉林市本輪疫情中尿毒癥患者感染比例較高，從目前診治情況看，此類患者的肺炎表現重，轉陰時間長，與患者的基礎性疾病疊加後，容易發展為重型和危重型。

赴長春醫療救治專家組組長、哈爾濱醫科大學附屬第一醫院院長于凱江指出，長春市本輪疫情發生以來至4月3日18時，新冠肺炎感染者1萬6312名，其中普通型患者411名、重型患者42名、危重型患者2名。

「一些有基礎疾病的患者，剛來時是輕型或普通型，但後來出現了轉型，病情加重。」于凱江說。

吉林醫藥學院附屬醫院本輪疫情累計收治124例陽性尿毒癥透析患者。

桑嶺說，這些患者的疫苗接種率僅為11％。由於大部分患者未接種疫苗，且免疫力低下，導致患者中重型和危重型占比15.3％，顯著高於普通人群。

康焰介紹，吉林市中心醫院收治的重型和危重型患者，呈現出高齡、疫苗接種比例低、基礎疾病重等特點。完成2針新冠滅活疫苗接種的人占比約15％，顯著低於普通人群。

「從吉林市疫情來看，要保護人民群眾的健康權益，堅持『動態清零』總方針不動搖十分必要。」 康焰說，同時應繼續加強疫苗接種，重症救治資源前移，實現重症患者早發現、早干預。