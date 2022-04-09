澎湃新聞9日報導，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭8至9日在上海調研指導疫情防控工作，出席座談會、專題會，實地察看核酸檢測機構增能提速、方艙醫院建設管理救治、保供大倉接駁分撥配送等情況。孫春蘭強調，要加快破解堵點難點問題，從嚴從緊落實各項防控措施，千方百計抓好保運保供保鏈，堅定信心，下定決心，攻堅克難，盡快實現社會面清零目標。

市委書記李強，市委副書記、市長龔正參加相關活動。

8日晚召開的座談會上，孫春蘭聽取工作組關於上海當前疫情防控形勢彙報，分析研判並作出進一步部署。9日，孫春蘭到閔行區千麥博米樂醫學檢驗所核酸檢測點，詳細了解核酸檢測各環節時限要求，就優化流程、簡化環節、提升效率，與相關負責人深入交流，鼓勵大家發揮專業所長，用好科技支撐，為抗疫提供更大助力。

在浦東浦商曹路保供大倉，孫春蘭察看蔬菜品種和庫存，走進倉庫與正在分揀打包的一線幹部職工交流，詢問人手夠不夠，有什麼困難和建議。

孫春蘭說，務必加快優化機制流程，打通物資保供的「最後100米」，使生活必需品及時送抵千家萬戶。國家會展中心（上海）方艙醫院是上海最大的方艙醫院，9日正式投入運行，孫春蘭到指揮中心，即時察看陽性感染者入艙收治全流程，聽取管理和醫療團隊負責人彙報，要求加快入艙速度，切實強化管理，讓黨員行動起來，把患者組織起來，確保方艙醫院運行安全平穩有序。

孫春蘭指出，要深刻認識當前上海疫情的嚴峻性複雜性，爭分奪秒把各項防控措施落細落實落到位，進一步加強社區封控管控，守住大門，管住小門，做深做細群眾工作，織密紮牢社區防控防線。

要高品質開展新一輪全員核酸檢測，「採、送、檢、報、轉、收」各環節聯動協同，從啟動篩查直至陽性感染者被收治，強化扁平化指揮，現場集中辦公，開展合成作戰，優化各環節銜接，壓縮全流程時間，既摸清疫情底數，又盡快阻斷傳播。要增強保運保供保鏈的緊迫感，堅持「一盤棋」謀畫，盡快打通物流運輸和配送的堵點中斷點，在做好疫情防控的同時，讓更多保供企業和人員返崗投運，有力促進供應鏈產業鏈穩定暢通。