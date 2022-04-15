大陸知名電動車企業小鵬汽車執行長何小鵬14日晚間在微博發文指出，如果上海和周邊的供應鏈企業還無法找到動態復工、復產的方式，5月可能大陸所有的整車廠都要停工、停產。

澎湃新聞報導，何小鵬又指，好消息是目前部分部委和主管部門正在盡全力協調，並期望更多政府和主管部門們的支持和共同努力。

目前，小鵬汽車共有廣東肇慶工廠、廣州工廠和武漢工廠三座自建工廠，後二者均在建設中，小鵬汽車的產能主要集中在廣東肇慶工廠。但由於華東地區集中大量核心供應商，即便位於廣東的工廠也無法避開供應鏈的影響。

自3月以來，上海和吉林兩地已有不少汽車工廠因疫情而停工、停產。乘聯會數據顯示，一汽大眾、華晨寶馬、上汽通用等3月產量下滑幅度均超過30％。

另一大陸電動車企業蔚來汽車9日公告，自3月以來，因為疫情原因，位於吉林、上海、江蘇等多地的供應鏈合作夥伴陸續停產，目前尚未恢復。受此影響，蔚來整車生產已經暫停。