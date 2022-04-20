經濟部20日公布3月外銷訂單626.9億美元，為歷年同月新高，年增16.8％，為連續25個月正成長，統計處表示，因新興科技應用及數位轉型需求續強、供應鏈缺料狀況緩解，以及國際原物料價格仍處高檔所致；第一季訂單金額1,731.3億美元，為歷年同季新高、歷年單季次高，年增幅度為16.2％。

按貨品別觀察，受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用續增， 加上手機、筆電料況改善，帶動相關供應鏈失衡狀況紓緩，支撐電子 及資訊通信產品接單成長，分別年增31.7％及23.3％；光學器材則因電 視、筆電等終端市場需求走緩，加上大尺寸面板價格續跌，致接單減少，惟背光模組接單成長，抵銷部分減幅，年減9.8％。

傳統貨品方面，主因原材物料行情高於上年同月，加上部分國家持續推 動基礎建設，帶動基本金屬及化學品接單成長，分別年增9.1％、11.7％，惟中國大陸經濟成長放緩，業者對設備投資轉趨觀望，加以上年同月 接單為歷年單月新高，比較基數較高，致機械年減0.2％，而塑橡膠製 品因防疫用品需求及價格較去年滑落，亦年減1.9％。

展望未來，隨著各國陸續開放邊境，有利全球景氣持續朝正向發展， 另外5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用對我國半導體需求持 續熱絡，亦可望挹注外銷訂單動能，惟俄烏戰爭未歇，推升全球通膨 壓力，加上變種病毒持續擴散，供應鏈瓶頸等不確定因素仍在，恐抑制全球貿易成長力道，後續發展，亟須密切關注。