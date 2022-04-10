今天是《台灣關係法》立法43周年紀念日，外交部表示，自拜登政府上任後多次重申遵守《台灣關係法》及「六項保證」，具體展現對台承諾堅若磐石。外交部將持續互信、互惠及互利的原則，在台美既有的良好基礎上，進一步提升台美關係。

去年4月《台灣關係法》總統簽署生效42周年，美國總統拜登曾派其好友、前參議員陶德等人訪台，今年美國聯邦眾議院議長波洛西原訂亞洲行，10日抵台，卻因7日確診，原計畫延期。

今天是「台灣關係法」立法43周年紀念日，外交部發言人歐江安表示，《台灣關係法》是維繫台灣與美國緊密夥伴關係及台海和平的重要基礎，這一路走來台美緊密友好，。

外交部指出，自拜登政府上任後多次重申遵守《台灣關係法》及「六項保證」，不僅指派美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率領資深跨黨派代表團訪台、任內三度對台軍售、先前2月份公布的「印太戰略」也多次提到台灣，具體展現對台承諾堅若磐石。外交部將持續互信、互惠及互利的原則，在台美既有的良好基礎上，進一步提升台美關係。