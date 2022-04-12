蔡總統指定環保署長張子敬以總統特使身分參加本月13至14日在帛琉舉行的「我們的海洋大會」（OOC）。外交部表示，我國將以台灣（Taiwan）名義與會，張子敬也以環保署長正式官銜出席並受邀擔任講者，這是我國首次以官方身分受邀，無論在政府代表性與官員層級方面，都有重大外交突破。但讓人奇怪的是，帛琉是我邦交國，我們卻不能用「中華民國」與會，而只能用「台灣」。

過去我國都是以非政府組織（NGO）或派遣學者參加OOC大會。這次，政府能派遣官員以台灣特使團身分參加，外交部自然認為是一大外交突破。但讓人質疑的是，過去OOC在非邦交國舉行，我國未獲邀參加也就罷了，這次OOC是在我友邦舉行，蔡政府竟然連「中華民國」的名義都不敢用，未免有點窩囊。

帛琉總統惠恕仁不久前訪問我國，並邀請蔡總統訪問帛琉，足證兩國關係不錯。由此觀之，不讓我國以正式國名參加OOC的主意，絕對不會出自於惠恕仁。而最令人費解的是，這次所有參與國都用正式國名，只有我國是用「台灣」的名義，但這竟然不是出自於北京的反對，而是這次OOC協辦國美國的建議。

美國國務院之前認為，這次OOC大會是首次邀請我國政府派遣代表團參加，為了避免不必要的干擾，建議我方能低調就盡量低調，不但不願我國以「中華民國」名義出席，還「建議」我國，避免在會場內及官方名冊中使用正式國名及國旗等具主權象徵符號，更應避免提及「總統特使」名銜。消息傳出後，引起國內輿論批評，蔡政府應承受了國內一定的壓力。

經過美台密集協調後，最後達成的協議就是我國不使用「中華民國」，而僅用「台灣」名義出席；不過，外交部還是爭取到環保署長以正式官銜出席，因此外交部就大內宣稱這次是「重大外交突破」。但值得追究的是，這次OOC大會在我邦交國舉辦，美國又是協辦國，為何我國還要如此小心翼翼地「委屈求全」？

原因之一是，美國總統拜登與中國國家主席習近平3月才舉行第二次視訊峰會。美國應不希望在台灣議題上過度刺激中國。原因之二是，美方希望北京能在俄烏戰爭的關鍵時刻進行調停，或至少維持中立，再不濟也不要公開與美國唱反調。值此敏感時刻，美國自然不希望在這次OOC大會中在台灣議題上挑戰中國。

最後，也可能是最重要的就是，前不久帛琉總統惠恕仁訪問我國時，隨行的竟然有美國駐帛琉大使。原來，美國希望我國海巡署能夠協助帛琉訓練一支海巡部隊，並協同帛琉監管四周約略與西班牙面積相當的廣大海域。

這次我國特使團一行中也有海巡署官員，而且負有特殊任務，因此才讓美國採取高度審慎的態度，唯恐受到不必要的干擾，而讓我國協防帛琉海域的大計破局。因此一向宣稱台美關係「堅若磐石」的美方這次卻要求蔡政府低調，也就不足為奇了！

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）