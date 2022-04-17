上海市衛生健康委主任鄔驚雷今（17日）表示，上海市16日新增3238例新冠肺炎本土確診病例和21582例本土無症狀感染者。本土無症狀感染者中，21167例在閉環隔離管控中發現，415例在相關風險人群核酸篩查中發現，可以發現，在風險人群中發現的陽性感染者比例在下降。

上海市新冠肺炎疫情防控工作第156場記者會今在線上舉行。鄔驚雷、上海市農業農村委副主任陸崢嶸、上海中醫藥大學附屬岳陽醫院檢驗實驗中心主任高春芳參加記者會並回答媒體提問。

鄔驚雷指出，上海市16日新增3238例新冠肺炎本土確診病例和21582例本土無症狀感染者。3238例本土確診病例中，1754例在閉環隔離管控中發現307例在相關風險人群核酸篩查中發現1177例為無症狀感染者轉歸確診病例，所以今天實際新增確診病例為2061例。

21582例本土無症狀感染者中，21167例在閉環隔離管控中發現，415例在相關風險人群核酸篩查中發現，可以發現，在風險人群中發現的陽性感染者比例在下降，這兩天發現的陽性感染者人數依然處於高位，但相對維持穩定。

截至17日9時，這次疫情上海市已累計排查到在滬密切接觸者340106人，均已落實管控，其中286683人核酸檢測結果為陰性，其余正在檢測中。

鄔驚雷說，昨天，上海市本土確診病例出院373例，無症狀感染者解除集中隔離醫學觀察10337例，他們將返回居住地接受健康監測。他強調，上海要堅定不移執行「動態清零」總方針，全力推進疫情社會面清零攻堅。聚焦重點、分區分級，實施核酸篩查為主、輔以抗原篩查的方式，對封控區、管控區、防範區的人員實施全員檢測篩查，並將依據階段性篩查結果，動態調整「三區」劃定，努力用最短時間實現社會面清零目標。