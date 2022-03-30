文件顯示，多家大陸公司已暫停國內上市計畫，因為大陸出現兩年來最大規模的新冠疫情，阻礙了盡職調查和資訊收集。這估計影響到超過90億美元的籌資。

提交給交易所的文件顯示，過去一周有15家尋求在上海科創板進行首次公開發行（IPO）的公司暫停了申請，理由幾乎都是受到疫情影響。上海市於28日開始封控措施。

文件還顯示，在深圳，本月有67家IPO申請人暫停了上市進程，理由是需要向監管機構更新資訊披露。深圳在3月已進行了三輪大規模核酸檢測。

大陸證券時報估計，IPO暫停可能會推遲價值人民幣600億元（94.3億美元）的籌資。

為了最大限度地減少影響，上海證券交易所已承諾在疫情防控「特殊」時期全力維護資本市場平穩運行。

該交易所27日表示，正常受理發行人通過科創板審核業務系統提交的發行上市、重大資產重組及其他相關申請，通過視訊會議等方式，確保上市委審議會議按照既定程式正常推進。