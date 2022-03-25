路透援引消息人士稱，中國唐山的鋼鐵生產企業可能不得不在未來幾天削減或暫停生產，因為唐山採取新的防疫限制措施之後，交通運輸停滯導致原材料短缺。

在連續四天發現本土傳播的新冠病例後，唐山市於3月22日起在全市實施臨時性全域封控管理。

鋼鐵廠管理人員說，最新的封控措施阻礙了鋼廠補充原材料庫存，同時產品堆積在倉庫裡運不出去。

唐山2021年粗鋼產量為1.3111億噸，占中國總產量的約13％，超過全球第二大鋼鐵生產國印度，後者2021年產量為1.18億噸。

河北天柱鋼鐵集團有限公司的一位銷售經理說，該公司的原材料庫存只能再滿足三天的生產。該公司每月生產約20萬噸帶鋼。該經理說，「我們肯定很快就不得不減產」。

該經理表示，河北天柱鋼鐵的鋼鐵產品庫存已達4萬噸左右，倉庫的最大容量是7萬噸，通常庫存水準大約在5千噸。

唐山瑞豐鋼鐵也表示，由於交通運輸限制，公司預料也很快將減產。

根據我的鋼鐵（Mysteel）資料，唐山本周的平均熔鐵日產量減少36,100噸，全市封控前平均為260,000噸。

河北文豐國際貿易有限公司資產管理部門主管Zhang Shukun指出，唐山很多鋼廠是民營，必須維持高周轉率以確保現金流充足，而且通常只會儲存足夠一周生產活動的原料，以減少資本曝險。