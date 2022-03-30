今天（3月30日）上午舉行的上海市疫情防控工作新聞發佈會上，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝通報：3月29日，上海市新增326例新冠肺炎本土確診病例和5656例本土無症狀感染者。326例確診病例中，17例在閉環隔離管控中發現，291例在相關風險人群核酸篩查中發現，18例為無症狀感染者轉歸確診病例。5656例無症狀感染者中，5131例在閉環隔離管控中發現，525例在相關風險人群核酸篩查中發現。

★上海昨日新增新冠本土確診病例326例、無症狀感染者5656例

上海市今天發佈的326例確診病例中男性166例、女性160例。按照行政區域劃分，浦東新區169例、徐匯區34例、寶山區33例、閔行區29例、松江區15例、嘉定區9例、靜安區8例、虹口區7例、黃浦區6例、普陀區6例、長寧區3例、楊浦區3例、金山區2例、奉賢區1例、崇明區1例。

上述326人經市級專家組會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，326人均被診斷為新冠肺炎確診病例（輕型）。

5656名無症狀感染者經疾控部門復核為新冠病毒核酸檢測陽性。經市級專家組會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，5656人均被診斷為新冠肺炎無症狀感染者。

截至3月30日9時：這次疫情全市已累計排查到在滬密切接觸者3萬5847人，均已落實管控，其中2萬9784人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

已排查到在滬密接的密接6萬9052人，均已落實管控，其中6萬6011人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

★上海市2地調整為低風險地區

根據大陸國務院聯防聯控機制有關要求和今天已經公佈的確診病例等相關情況，經市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室研究決定，自2022年3月30日9時起，將浦東新區惠南鎮聽悅路920號、閔行區江川路街道劍川路綜合服務中心工地宿舍由中風險地區調整為低風險地區。上海市其他區域風險等級不變。

當前疫情防控的重中之重是新一輪核酸篩查工作。我們要確保採、送、檢、報各環節高質量、高效率推進，做好組織實施，避免人員集聚，推動工作落實。要全力加快陽性感染者轉運，嚴防交叉感染。要及時幫助群眾解決急難問題，確保緊急、危重患者得到及時救治。

根據上海市疫情形勢，將從嚴從緊落實重點場所預防性消毒工作，落實做好辦公樓宇、建築工地、公共場所、交通工具、家庭、農貿市場、大型商場、社區、學校、養老機構等十大人群聚集重點場所和垃圾收集設施預防性消毒工作。Omicron的傳播力強，市民在做核酸檢測時，一定要保持距離，科學佩戴口罩。

★上海第一批封控區域 今將開展第二次核酸篩查

從3月28日5時起，上海市對黃浦江以東、以南及毗鄰區域實施了封控，開展核酸篩查。期間，共組織採樣人員約1.7萬人、設置臨時採樣點6300個，全天候開展檢測。截至目前，在浦東、浦南及毗鄰區域共完成910萬人的核酸檢測，在浦西區域的非重點區域開展抗原篩查，共篩查1087萬人，均發現一定數量的檢測結果異常人員，為盡快切斷病毒傳播，遏制疫情擴散蔓延勢頭起到了重要作用。

今天，黃浦江以東、以南及毗鄰區域還將實施第二次核酸篩查，請廣大市民繼續配合篩查，根據社區工作者的組織安排，做到分批、有序、保持距離，要戴口罩、不聚集。封控期間，確有應急就醫等緊急需求的市民，可聯繫所在居（村）委會、街鎮或家庭醫生給予協助。