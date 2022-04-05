澎湃新聞5日報導，位於世博展覽館方艙醫院（世博方艙醫院）的上海兒童醫學中心醫療團隊，3日下午接到指令，全體醫療隊「整建制」轉移至新國際博覽中心方艙醫院，開設更大區域的兒童病區。截至4月5日上午8時，該病區已收治患兒家庭共計177人，其中患兒89人。收治工作繼續進行中。

雖然已在世博方艙醫院連續作戰了一周，上海兒童醫學中心醫療團隊，3日接令後，依然迅速進入繁忙的轉戰準備，這支59人組成的醫療隊伍表示：願意為患兒們逆行而上，他們開始迅速整理打包、清點和搬運物資。

4月4日清晨，醫療隊馬不停蹄奔赴新國際博覽中心方艙醫院，和當初進入世博方艙醫院一樣，當日晚上要開始收治病人，短短幾個小時裡，醫療隊克服了環境不熟、人力不足等各種問題，確保及時「開艙」。

根據前一周工作經驗，在新國際博覽中心方艙醫院，上海兒童醫學中心仍然採取「親子」收治模式，與上海市第十人民醫院合作共建近千張床位的聯合診區。

當日晚上9點15分，來自上海市多個區域的載有患兒家庭的救護車輛陸續抵達W2區入口，「大白們」（醫護人員）以最快的速度進行預檢和收治。救護車一輛接著一輛地駛入，孩子們在家長的陪護下有序走入方艙。