上海市衛生健康委主任鄔驚雷11日在防控記者會上表示，昨天（10日）全市定點醫院和方艙醫院的出院和解除隔離醫學觀察的人數超過了3000例，返回居住地接受健康監測，預計今（11）日出院和解除隔離醫學觀察的人數還會創新高。同時統計10日上海共新增914例本土確診病例與2萬5173例無症狀感染者。

據澎湃新聞引述鄔驚雷指出，當前上海疫情防控正處在最緊要的關鍵階段，要進一步強化采、送、檢、報、轉、收等各環節的銜接和聯動，壓縮時間、提高效率、快出結果，及時發現風險人員並快速轉運收治隔離，並堅持中西醫結合、分類施治。

他也強調，要有序組織好入院入艙工作，還有建立從醫院、方艙到社區的銜接機制，確保出院出艙群眾順利回家。實際上，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝在9日記者會也重申，對出院和解除觀察的人員，屬地一定要做好對接，尤其他們回家不得阻攔，要關心好，同時配合做好居家健康監測。