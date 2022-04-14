本土疫情狂炸，不少民眾擔心沒打疫苗的老人與小孩。對此，前台大感染科醫師林氏璧引述日本與英國的數據說，這2國的兒童疫苗施打率都低於10％，兒童染疫人數都是10萬以上，但死亡人數都在個位數，因此家長們其實不用那麼擔心小孩沒打疫苗，現在更重要的是帶長輩們去打疫苗。

林氏璧今在臉書上說，面對現在的疫情，許多人擔憂兒童沒打疫苗很危險，但其實12歲以下的兒童並不是新冠病毒重症及死亡的高危險群，重症死亡率極低，希望爸媽們不要過度擔心。多愛自己、照顧好身心健康，快帶長輩去打疫苗才是根本之道。

林氏璧透露，日本小於10歲的兒童已有91萬人確診，但卻只有4人死亡，而這個不是日本兒童廣泛打過疫苗後的數字，目前日本兒童打過一劑疫苗的僅9%，打過兩劑的人則只有2.6％。

林氏璧表示，英國在今年第9至12周，小於18歲的有23萬確診，目前應都是BA.2為主，其中有1096人要住院，但最後僅2人死亡，而英國兒童的疫苗施打比例只有個位數，但多半兒童都已經自然感染過了。英國是採取兒童一周快篩2次的措施，陰性就去上學、陽性就在家休息，度過這個冬天靠的不是疫苗。

林氏璧也說，有些慢性病患者先前諮詢醫師的時候，可能被建議不適合打新冠疫苗，但當初的判斷是建立在台灣沒啥疫情，如今在台灣也有一定的機會會接觸到病毒，建議大家可以再去與醫師確認一下，是不是真的不適合打，因為多重慢性病的人是染疫高風險族群，打疫苗能獲得的好處應更大才對。

林氏璧指出，除了AZ，莫德納與高端，不久後還有Novavax疫苗，而絕對無法打疫苗的禁忌症應是沒有。另他也認為，討論停課標準前，應該要把國外觀察到的兒童染疫死亡、疫苗有效性和疫苗可能副作用全攤開來看，才可能有比較科學和理性的對話。否則，很容易被無限上綱的恐懼主導了想法。