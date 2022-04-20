日圓兌美元匯率20日盤中最差來到128.21，較前一個交易日128.91略為止貶。中華經濟研究院研究員王儷容20日表示，市場預測日圓還會續貶，兩個因素正在牽動，其一是預期心理造成的「自我實現」，東京交易所交易員目前的共識是要貶到130元，因此理論上、政策上都會往續貶的方向推進。

其二、王儷容指出，日本央行（BOJ）的貨幣政策方向上仍然繼續寬鬆，即使最新的日本通膨率達2.14%，日行和市場預估明年會下降，通膨對日本人民心目中已沒有那麼可怕。

渣打國際商業銀行東北亞區首席經濟分析師符銘財指出，日本政策上是維持出口表現，剛公布的3月出口數據不錯，很明顯是日圓貶值的價格效應，將之還原到原始數量，出口也只有低成長而己，然而，對日本經濟真正有實質需求，應該是數量，日本的出口、需求一直是很低的動能。

符銘財分析，從經濟數字來看，近兩年來的全球供應鏈重組，對日本的效果不大，不像台灣受益很大。這段期間以來，中美貿易衝擊、疫情對供應鏈的影響，反映在東北地區，以中國及台灣最為明顯。

此外，他指出，日本貨幣政策上沒有要改變QE，10期殖利率也還維持在正負0.25%，日本進出口的表現，只是反映日圓貶值，實際上要回到日本經濟的基本盤，如薪資等長期結構性改變至今沒有看出來。