受到國內本土疫情持續擴大延燒影響，台中市政府教育局預計於4月30日在科學博物館舉辦的「科學教育園遊會」，因活動規模盛大，往來人潮很多，惟恐造成群聚感染等風險，教育局決定決定取消辦理。教育局長楊振昇強調，為減少染疫風險，決定取消「科學教育園遊會」。

教育局指出，「科學教育園遊會」是相當受到歡迎的年度大型活動，已籌備3個月，台中市部分參與活動的高中、國中、國小，將在現場設置科學體驗攤位，加上部分大學、台電、郵政等單位也會在現場設攤共計200多攤，動員人數多，且在例假日舉辦，預計可吸引跨縣市3000餘參觀人次。

「科學教育園遊會」不僅攤位多、人潮亦絡繹不絕，其中國小學校共計58校設攤，考量國小生尚未施打疫苗，且大型開放性集會活動的防疫措施落實不易，雖園遊會為戶外活動，但學校設攤解說時仍需近距離接觸，恐有群聚感染的安全疑慮，教育局決定取消。

教育局長楊振昇強調，台中市「科學教育園遊會」是各級學校熱烈參與的活動，前年因疫情取消，去年也因為疫情而停辦；原本今年參加的學校準備大展身手，未料受疫情干擾只能作罷。