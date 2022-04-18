市議員陳廷秀呼籲市府，面對不實攻擊，應該站出來講清楚。(林欣儀攝)

台中捷運藍線爭議不斷，台中市議會今天進行捷運路線進度與路變等專案報告，針對綠營認為藍線變更路線是圖利特定人，市長盧秀燕表示，藍線目前的路線就是原版本，是前市長胡志強任內規畫，變更路線的是林佳龍；藍營議員則強調，現在的規畫才是撥亂反正。

議員劉士洲質詢表示，縣市合併前，胡志強規畫的捷運藍線就是台灣大道一條線，到林佳龍竟然是截直取彎，把捷運轉進沙鹿鬧區，且距離沙鹿火車站還差了280公尺，市府要如何收拾善後？

盧秀燕表示，目前台中捷運藍線就是胡志強任內規畫的的路線，沿著台灣大道直達台中港，與綠線走文心路一樣都是走主幹道，土地徵收少且最合理、最好做；林佳龍將路線截直取彎且沒有共構，需要徵收更多土地、拆除民宅，現在的路線才是「開大門、走大陸，直通到台中港」。

議員陳廷秀力挺盧市府，他說，藍線經費增加327億元，其中土地取得就增加了90多億，且這幾年原料成本估計也增加170多億，再加上林佳龍將西屯段從原本的高架改為地下化、也增加90多億經費；市府面對外面的不實攻擊，應該站出來講清楚，捍衛民眾權益。

針對盧秀燕指「路線是林佳龍改的」，前交通局長王義川說，胡志強規畫的藍線未與台鐵沙鹿站共構，因交通部要求共站才修正；盧秀燕英解釋為何要調整坪頂站至正英站、取消三井outlet站等問題，呼籲她不要轉移焦點、為政策開拖。

議員陳政顯、吳瓊華則強調，現在的藍線版本就是截彎取直、是優化，取決於民意決定，才是真正撥亂反正；藍線西屯段若採用地下化設計，若發生天災，救災、救難困難，呼籲中央不要卡盧。

盧秀燕則強調，現在的路線比之前在環評的更優化、更好，是走主幹線、也是最公平的路線，此案已送中央1年多，呼籲中央儘速核定。