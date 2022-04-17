美籍華裔貿易談判代表戴琦（KatherineTai）。（美聯社）

文化大學教授、前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於美國貿易代表戴琪近日表示，中國大陸對美國產生的貿易挑戰，遠超俄羅斯危機一事，文化大學教授郭正亮解讀，「戴琦已經使不上力」，如果真的要使力，為何要取消352項的懲罰關稅？戴琦「沒招了」！

美國貿易代表辦公室3月23日（當地時間）發布聲明，宣布恢復對中國352項產品的關稅豁免後，美國貿易代表戴琪近日表示，中國大陸對美國產生的貿易挑戰，遠超俄羅斯危機，妥善處理美中緊張關係的壓力正在加劇。

另一方面，美國財長葉倫13日出席華盛頓智庫大西洋理事會（Atlantic Council）演講時，再針對俄烏議題對中國大陸施壓。葉倫表示，中國大陸應利用與俄關係達成積極的貢獻，以幫助俄烏戰爭停火，否則將影響各國對中貿易合作的意願。

對此，文化大學教授郭正亮16日在《寰宇全視界》質疑，美國財政部主要是處理國內稅收等預算來源，本來就不是對外制裁的主要角色。戴琪能用的是貿易手段，而真正有手段的是商務部，商務部可用科技制裁或是金融脫鉤，這也不是葉倫的權力。「我認為戴琦已經使不上力」，如果真的要使力，為何要取消352項的懲罰關稅？郭正亮認為戴琦「沒招了」！