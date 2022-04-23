俄烏戰爭已近兩個月，美國稱接下來4周對俄烏都是關鍵，將牽動最終結局，並將增援新武器給烏克蘭。針對俄羅斯總統普丁從基輔撤軍，以及俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」被擊沉，前國安會副秘書長楊永明指出，普丁要的是一個勝利，因此這不是戰爭的結束，而是「消耗戰」的開始；普丁原本的政治目標，是要掌控烏克蘭，如今改為戰略目標，是要掌控頓巴斯及烏東的兩個省。

楊永明23日在政論節目《新聞大白話》中表示，俄烏戰爭不會在4個禮拜就結束，會是整個烏東、烏南面臨全面佔領、鞏固重要的時間點。西方已提供烏克蘭6萬枚反戰車飛彈、25000枚單兵防空飛彈，烏克蘭一天就用掉西方所提供的一個禮拜單兵武器；烏克蘭的武器層級又提升了，包括直升機、榴彈砲、無人機等等，但還沒有提升到真正大型、重型的武器。

楊永明接著指出，從過去阿富汗到早期的頓巴斯戰爭，有的武器到後來都不見了，比如6萬枚反戰車飛彈快用完了，是打到哪裡去了？西方估計，整個俄羅斯的坦克損失約2000輛，怎會用到6萬枚標槍飛彈？

楊永明指出，俄羅斯總統普丁從基輔撤軍，以及俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」被擊沉，普丁一定要一個勝利，才能鞏固烏東。因此這不是戰爭的結束，只是消耗戰的開始，普丁本來的政治目標，是要掌控烏克蘭，如今改為戰略目標，是要掌控頓巴斯及烏東的兩個省。