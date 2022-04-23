俄羅斯自基輔和烏克蘭北部撤軍後，將進攻重點集中在烏東地區，除了改變戰術、攻陷許多城鎮外，也佔領亞速海沿海城市馬里烏波爾除該市鋼鐵廠以外所有市區，並圍困數千烏軍於該鋼鐵廠，民進黨前立委郭正亮便指出，若俄軍攻佔烏克蘭盧甘斯克州全境、宣稱盧州與另一獨立州頓內茨克人民起義，且消滅亞速營即可。

郭正亮昨（22日）參加中天新聞政論節目《盧秀芳辣晚報》錄影時表示，俄軍記取在開戰初期損失慘重的教訓，烏東俄軍在更換指揮官後採取「空地（空軍+陸軍）協同作戰」，因此現在「很少看到坦克車單槍匹馬衝第一線，結果被擊毀的畫面」，郭正亮稱，現在俄軍進攻前都會派出無人機偵察敵情，隨後使用火箭炮對敵陣地猛烈轟炸，地面部隊再進攻。

而面對主持人盧秀芳提出的「是否可以在5月9日宣布戰爭勝利？」，郭正亮指出，烏東兩親俄獨立共和國中，親俄派已控制頓內茨克全境，而盧甘斯克尚有46%由烏軍控制，若攻佔盧甘斯克全境、宣稱兩共和國起義，殲滅死守馬里烏波爾鋼鐵廠的極右派武裝「亞速營」份子，達到開戰之初普丁所設定的「去納粹化」目標，便可能宣布勝利。