俄烏戰爭將滿2個月，日本首相岸田文雄跟進西方國家，陸續宣布對俄經濟制裁。對此，出身調查局的台灣師範大學東亞學系主任兼政治研究所所長林賢參指出，岸田的目的在於「政治表態」，以展現他們跟歐美國家站在一起，並沒有真正動到日俄之間重要的能源經濟，也就是「薩哈林2號」（Sakhalin 2），及「北極液化天然氣2號」（Arctic LNG 2），可見日本著眼的還是本國利益。

林賢參23日接受香港媒體《中評社》訪問表示，日本對俄羅斯經濟制裁用力到什麼程度，從薩哈林2號會否中斷便可見端倪。若中斷，就代表日本制裁俄羅斯不惜巨大代價，但目前就算是西歐國家，面對俄羅斯能源也相對保守，多採「逐漸減少」的方式，日本可能會以此作為參考。

林賢參分析，日本制裁俄羅斯，是為了表態與美國、七大工業國組織（G7）站在一起，畢竟其他國家都對俄羅斯經濟制裁，若日本態度不同必遭批評，尤其中國崛起令日本不安，日本更要與大國們「廣結善緣」，此已成日本政治界共識，這點從日本前首相安倍晉三2014年赴北約演說即可見。

對此，林賢參直言，西方國家對俄羅斯的態度幾乎「鐵板一塊」，如日本態度不同，未來一旦日本有事，又該如何期待西方列強幫忙？為展現與歐美強權站在一起，日本必須擺出制裁的態度，但到底制裁了什麼？對俄造成多大的傷害？就得看看實際內容才知真相。