據央視新聞報導，為進一步做好新冠肺炎感染者分類收治，南京市近期緊急啟動方艙醫院選址建設。經前期組織開展專家評審論證，在反覆研究比選後，南京市在確保安全的前提下啟動實施了4家方艙醫院的建設。

其中包括市級方艙醫院2家，選址位於南京青奧體育館（江北新區）、南京國際博覽中心（建鄴區）的部分場館；區級方艙醫院2家，選址位於溧水區體育公園體育館（溧水區）、南京空港經濟技術開發區會展中心（江寧區）的部分場館。

南京市衛健委相關負責人介紹，方艙醫院的規範建設與啟用對環境並無影響。經過嚴格評審論證，南京市方艙醫院選取內部空間寬敞、通風良好的場所，要求改造建設安全性較高，建築類型首選體育館、會展中心。方艙醫院距離周邊建築30公尺以上，室外有充足的擴展空間，週邊實行整體封閉管理。

方艙醫院建成交付後，將根據疫情防控形勢視情投用，4座方艙醫院將分別由4家三級醫院託管負責運行管理，在有需要使用時，收治新冠病毒無症狀感染者和確診輕型病例。