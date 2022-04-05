本土+216飆新高！分布12縣市 新北91例最多

本土病例再攀今年新高！中央流行疫情指揮中心公布，國內今天新增216例本土個案，仍以基隆小吃店群聚最多，共34例，新北三峽校園群聚共31例，台中婚宴衍伸新竹縣醫院共16例，指揮中心指揮官陳時中表示「目前看來還沒到高峰，頂多是持平，會不會往上走我不知道」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，基隆小吃店群聚今天新增34例，新北三峽群聚31例、中和社區12例、台中婚宴衍伸新竹縣醫院16例、旅行團衍伸花蓮某醫院5例、舞蹈老師群聚4例、桃園某工作室新增2例、大潭電廠群聚1例。

另有幾起新增的零星群聚，包括台北某餐廳5例、台北某高中群聚至少7例、新北某家庭群聚6例，而桃園某銀行6例，追溯可能和基隆某學校老師用餐足跡重疊，可能是基隆群聚的延伸，另有新竹市一家人和保母一家人7人群聚，目前感染源仍待釐清。

陳時中表示，新北中和社區新增12例，該群聚增加的案子主要都是家人和接觸者，24900、24854、24759、24757都是家庭成員，24789 24769則是職場接觸者，都是陰轉陽；24853和24852則是新的個案，經由社區篩檢站發現後重新匡列，初次採檢為陽性。

桃園某工作室新增2例。陳時中表示，這個案子發展快速，案例累計很快，但整個案子來看可能是「來得及去得快」，沒有新增相關鏈結，今天新增同家庭的妹妹和媽媽（23912、24780）陰轉陽，妹妹才2個月大，和外界沒什麼接觸，整個案子看起來是在收斂中。

台中婚宴群聚持續增加中，今天新增16例。陳時中認為，該案整體來看也是收斂中，今天再驗出1位有參加婚宴的民眾，已經被匡列了，另外2位也是已經被匡列的接觸者，比較多的是新竹縣某醫院再增13例，由於之前護理師和病人確診，整個病房已被匡列，今天新增的都是居隔陰轉陽，看起來是趨於穩定。

本土個案再創今年新高，陳時中表示，目前看來還沒到高峰，因為還是有幾條不明傳播鏈，整體發展頂多是持平，會不會再往上走不知道，因此不認為現在已達高峰，疫情應該還在發展中。

指揮中心表示，今日新增之216例本土病例，為100例男性、116例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月14日至4月4日，其中包含114例為無症狀感染。個案分佈為新北市(91例)、基隆市(33例)、台北市(28例)、新竹縣(13例)、桃園市(11例)、高雄市及花蓮縣(各10例)、新竹市(8例)、台中市 (5例)、宜蘭縣及彰化縣(各3例)、台南市(1例)。相關疫情調查持續進行中。