本土疫情延燒，衛福部長陳時中表示，應付Omicron病毒不能再使用擴大匡列居家隔離對象的方式，將朝科技防疫、自主應變，以及精準疫調、適度匡列的作法因應，因此接下來將力推「社交距離App」，對此，北市聯合醫院醫師姜冠宇則提出2大隱憂，直呼實聯制不能廢。

廢除實聯制？陳時中首表態：用「這款App」取代

陳時中昨(10)日到義光教會演講時指出，Omicron病毒具傳染力強、潛伏期短，只要1.5天即可再傳播，潛伏期也從過去7天縮短至3天，若用過去的疫調方式將無法跟上傳播速度，因此將擴大推動社交距離App，落實科技防疫，並要求公務人員、企業下載，希望下載量能從目前的600萬提升至1200萬。

台灣社交距離App使用步驟說明。(圖/衛福部疾管署)

姜冠宇今(11)日在臉書表示，若依靠社交距離App，首先會遇到的第一個問題就是要下載，而且還要勸長輩下載；此外，第二個問題是需要開藍芽才能使用，因此會更耗電，他認為還不如持續實聯制，並強力呼籲指揮中心，不能放棄實聯制。

姜冠宇說，去年萬華區疫情大爆發時，急診醫師、護理人員在環繞確診者的環境，但手機App都沒響，而且社交距離App有多個步驟，年長者可能較難配合，甚至連下載都不願意，除非有研擬行政法規強迫大家，否則他認為高齡社會的做法越簡單越好。