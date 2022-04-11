【LIVE直播】指揮中心記者會｜2022.04.11 @中時新聞網

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增630例COVID-19確定病例，分別為439例本土個案及191例境外移入，117例為航班落地採檢陽性，也是本土加上境外個案首度突破600例；另確診個案無新增死亡。

中央流行疫情指揮中心宣布國內今天新增439例本土個案，分布於全台18縣市，其中以雙北最多，新北市145例、台北市100例，首度破百人染疫；境外移入個案也新增191例。指揮官陳時中表示，本土案例仍然維持在高點，而本土和境外個案數都是今年次高。

境外移入個案今天也新增191例，為今年次高，其中117例為落地採檢，入境國家以越南最多，共67例。

陳時中指出，昨天有一國籍航空自越南入境航班，204人當中有48人確診，陽性率23.53％很高，因此會請民航局去了解，是否落實登機前6小時快篩規範，否則對國內控制疫情會造成一些負擔。

指揮中心表示，今日新增之439例本土病例，為216例男性、223例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年4月1日至4月11日，其中包含223例為無症狀感染。個案分佈為新北市(145例)、臺北市(100例)、基隆市(36例)、高雄市(32例)、桃園市(25例)、花蓮縣(21例)、宜蘭縣(14例)、新竹縣(12例)、新竹市及屏東縣(各10例)、臺中市(9例)、嘉義縣及臺南市(各6例)、彰化縣(5例)、雲林縣(4例)、苗栗縣(2例)、嘉義市及臺東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為96例男性、91例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(31例)、印尼(12例)、韓國(4例)、奧地利(3例)、德國、英國、澳大利亞及泰國(各2例)、日本、加拿大、義大利、印度、寮國、香港、瑞典、法國及美國(各1例)移入，另124例調查中。入境日介於今年3月30日至4月10日。